Inter, Karamoh può tornare in Francia: c'è l'offerta del Saint-Etienne

Il Saint-Etienne è pronto a riportare in Francia Yann Karamoh, esterno dell'Inter che nelle ultime ore del mercato ha detto no al pressing del Parma che l'avrebbe voluto per completare la rosa: stando a Sky, c'è già l'ok nerazzurro al prestito secco, il giocatore decide domani ma avrebbe dato apertura all'opzione, vistosi chiusi nella formazione di Spalletti.