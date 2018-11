Inter, Karamoh sogna di tornare a vestire la maglia nerazzurra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Yann Karamoh sogna di tornare all'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore, attualmente in prestito al Bordeaux, vorrebbe vestire nuovamente la maglia nerazzurra e spingerà per far ritorno in Italia. Fino a questo momento, con la maglia dei francesi, ha totalizzato 12 presenze segnando due gol.