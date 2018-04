Inter, Karamoh: "Tacco? È il mio stile. Neymar il mio idolo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo il commento di Yann Karamoh ai microfoni di Premium Sport, dopo il poker rifilato dall'Inter al Cagliari: "Oggi era importante per andare in Champions, dovevamo vincere. Abbiamo avuto molte occasioni, anche io ne ho avute, conta il risultato. Sul palo? Sì, mi sono fatto male, dopo è passato tutto. Il tacco? I compagni mi hanno detto che in Serie A non si fa così, ma è il mio stile di gioco, mi piace fare così. Il mio idolo è Neymar".