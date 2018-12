© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Balde Keita, attaccante dell’Inter, ha parlato così durante l’intervallo della sfida contro la Roma (0-1, gol proprio suo) ai microfoni di Sky Sport: “D’Ambrosio ha messo un bel pallone in area, io ho fatto un gran movimento ed è andata bene. E’ importante essere in vantaggio, vogliamo continuare a segnare. Anche la Roma ha creato tanto, spinta dal suo pubblico: è una squadra pericolosa, dobbiamo rientrare in campo concentrati per chiudere la gara”.