Inter, Keita: "Al Monaco bella esperienza. Bene anche da punta centrale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Baldé, titolare oggi nella vittoria dell'Inter a Bologna, ha parlato così a fine partita a Sky Sport: "Siamo tutti felici. La partita di oggi era importantissima. Siamo entrati in campo per vincere e ce l'abbiamo fatta. Non era la prima volta che giocavo attaccante centrale, cercavo di allungare la difesa del Bologna. Non è questo il mio primo ruolo, ma se il mister e la squadra hanno bisogno lo faccio senza problemi. L'importante è dare sempre il 100% quando vieni chiamato in causa. Mi sento bene fisicamente e penso che in queste settimane, anche con la Nazionale, arriverò al top della condizione. Monaco? Questa esperienza mi ha aiutato tantissimo, ho giocato anche la Champions. Mi fa piacere girare il mondo e scoprire anche altri campionati. Ora però sono tornato in Italia, un Paese che conosco bene, e sono molto felice di questo".