© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Entrato ad inizio secondo tempo e in gol dopo pochi minuti. Keita Balde ha messo la firma sul successo contro l'Empoli che ha portato l'Inter in Champions League. Al termine del match a Inter TV ha spiegato: "Era molto importante entrare e dare una scossa alla partita, i miei compagni se lo aspettavano e ho sentito la fiducia di tutti. Dovevo rispondere per me stesso e per tutti. Il gol è bello, ma l'importante è la vittoria. L'anno scorso avevo visto in TV l'ultima giornata, oggi mi godo questa vittoria: alla fine quello che conta è il risultato finale. Sono molto felice di indossare questa maglia, è stato un anno con alti e bassi ma sono contento di aver giocato con questa maglia".