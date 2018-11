Inter, Keita Baldé: "Sono fiducioso, ora testa al Tottenham"

Si è da poco conclusa la sfida fra Inter-Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Lautaro Martinez. L'INTER PASSA APPENA AFFONDA IL COLPO - I primi minuti della gara sono di marca ciociara, con il Frosinone che parte...

Le pagelle dell'Inter - Keita una furia. Martinez un Toro in attacco

"È normale, a tutti piace giocare. Non importa quanto si gioca: 10', 45' o 90', l'importante è dare una mano alla squadra".

"Sono consapevole dei miei mezzi, lavoro molto in allenamento e sono molto fiducioso. Mi mancava una serata così, ma penso di aver risposto bene. La vittoria era importante per tutti, soprattutto dopo Bergamo. Abbiamo risposto bene, ora bisogna pensare alla sfida di Champions".

