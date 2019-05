Inter, Keita Balde tornerà al Monaco: ipotesi Premier, c'è il prezzo

© foto di PhotoViews

Keita Balde Diao lascerà l'Inter dopo una stagione. Arrivato la scorsa estate dal Monaco in prestito con diritto di riscatto, l'attaccante classe '95 non verrà riscattato dal club nerazzurro e, adesso, col suo entourage si metterà alla ricerca di una nuova sistemazione.

Costa 25 milioni di euro - Secondo il portale inglese Sky Sports news, Keita ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro: possibile futuro in Premier League, campionato in cui non mancano gli estimatori.