Inter, Keita: "Crescerò con Spalletti: grazie alla società per lo sforzo fatto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Balde, nuovo attaccante dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo a cosa lo ha convinto a firmare per i nerazzurri: "Quando ricevi un'offerta così non è difficile accettare. Ringrazio il Monaco, sono stato benissimo. E grazie all'Inter per lo sforzo fatto. Non ci ho pensato due volte. Mi è sempre piaciuto questo club. Spalletti? Ha esperienza e con lui posso crescere".