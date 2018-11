Inter, Keita e la cooperativa del gol nerazzurra. Spalletti può sorridere

Mancava solo Keita all'appello. L'attaccante dell'Inter, autore di una doppietta, si unisce alla cooperativa del gol nerazzurra. Due gol al Frosinone ed un assist, una gara praticamente perfetta per la punta. E con Keita, aumenta il numero dei giocatori nerazzurri che hanno trovato la via del gol in questo campionato, ben dodici. Solo Borussia Dortmund (15) e Roma (13) hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei. Sette gol per Icardi, due reti per Gagliardini, Nainggolan, Politano, Brozovic, Perisic, Lautaro Martinez ed oggi anche Keita. Un gol per De Vrij, D'Ambrosio, Joao Mario e Candreva.

Sorride quindi Spalletti, che sa di avere a disposizione un ottimo parco attaccanti: l'ex Monaco era infatti finito nel mirino della critica vista la scarsa vena realizzativa mostrata fino ad oggi. Una bella rivincita per Keita, che adesso lancia un messaggio chiaro a Spalletti: davanti il tecnico nerazzurro può contare anche sul senegalese. E questo, a pochi giorni dalla decisiva sfida con il Tottenham, è senza dubbio il segnale migliore.