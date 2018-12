© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Keita Balde mette la freccia e prova, in un colpo solo, a superare le gerarchie interiste sostituendo l'involuto Perisic e andando a caccia del riscatto fissato col Monaco a 34 milioni di euro. I nerazzurri stanno iniziando a pensarci dopo l'investimento da 5 milioni in estate per prenderlo in prestito oneroso dal club del Principato. Sta a lui convincere Marotta e Ausilio a puntare su di lui anche in vista del futuro, considerando che Spalletti lo apprezza per la sua sfrontatezza e per le molteplici soluzioni offensive che concede ogni volta che entra in campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.