Inter, Keita: "La nostra è una delle migliori difese d'Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Balde crede nell'impresa, domani sera contro il Barcellona. Questo il pensiero dell'attaccante ex Monaco sulla forza dell'Inter in conferenza stampa: "Siamo una squadra completa con una delle migliori difese d'Europa, numeri alla mano. Se mettiamo in campo il massimo possiamo fare bene. Siamo pronti ad andare oltre e soprattutto siamo pronti a dimostrarlo".