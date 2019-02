Inter, Keita lavora per tornare: convocazione ancora in dubbio

Fonte: fcinternews.com

Keita Balde sta continuando a lavorare per tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Il giocatore senegalese è determinato a tornare in campo il prima possibile e conquistarsi un posto importante in squadra e per questo sta lavorando quotidianamente ad Appiano Gentile nel tentativo di recuperare dall'ultimo infortunio. Nella giornata di oggi ha svolto con buona intensità una bella fetta dell'allenamento riservato ai giocatori che non sono stati impiegati ieri contro il Rapid. Difficile capire se potrà già essere nella lista dei convocati di domani per la gara con la Sampdoria, va considerato che il giocatore faceva parte anche di quella per la sfida contro il Parma pur non essendo ancora a disposizione.