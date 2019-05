Inter, Keita non verrà riscattato. Assalto a Federico Chiesa

© foto di Federico De Luca

L'Inter non è intenzionata a versare nelle casse del Monaco i 34 milioni di euro necessari per il riscatto del cartellino dell'attaccante Keita Balde Diao. A scriverlo l'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica', che fa anche il punto sul futuro di Federico Chiesa, primo obiettivo del club nerazzurro per la prossima stagione.

Per Chiesa più Inter che Juventus - L'ala classe '97 vuole lasciare la Fiorentina dopo l'ultima giornata di campionato: di ciò sono informati tutti i principali club italiani (Chiesa vuole restare in Serie A) e in questo momento l'Inter è in vantaggio rispetto alla Juventus. Obiettivo di Chiesa è quello di trovare spazio da titolare, di giocare con continuità, e su questo aspetto il club nerazzurro può dare al calciatore maggiori garanzie.