© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Dazn al termine di Roma-Inter, l'attaccante nerazzurro Keita Baldé Diao ha commentato l'esito dell'Olimpico: "Loro hanno giocato in casa e avevano bisogno dei punti anche un po' più di noi. Ma noi dovevamo portare tre punti a casa, non è andata così. Ora dobbiamo lavorare sodo per evitare di perderne altri. Io mi sento bene, quando gioco titolare mi sento bene e posso dare una grande mano alla squadra. Ho tanta fiducia in me, voglio dare sempre di più; non voglio fermarmi adesso. La Juventus? Speriamo di arrivare con la testa giusta e convinti. Cerchiamo sempre di fare il meglio poi quello che succede, succede", ha detto l'ex Lazio e Monaco.