Inter, Keita o Perisic? Il dubbio nella gara più importante

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche le seconde linee. Questo è il titolo della settimana dell’Inter, specie dopo la vittoria contro il Frosinone in preparazione alla gara di Londra con il Tottenham. La partita di Keita Balde, per esempio, ha se non altro aperto nella mente di Spalletti lo spiraglio del dubbio in vista della gara di Wembley. Il senegalese ha palesato una condizione fisica e tecnica di grande qualità, mettendo a repentaglio di fatto le possibilità dei pari ruolo di scendere in campo. Perisic, per esempio, pur essendo titolare di uno dei tre ruoli alle spalle di Icardi, mai ha messo in luce in stagione una conduzione di tale livello, ed anche per questo motivo Spalletti potrebbe decidere di non rinunciare alla qualità dell’ex laziale nei 90 minuti più importanti della stagione. Con buona pace delle voci di mercato delle settimane passate.