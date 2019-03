© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante dell'Inter Keita Balde ha commentato così a Inter TV il ko casalingo con la Lazio. "Abbiamo creato davvero tanto, una delle migliori partite per come siamo entrati. Loro purtroppo hanno fatto gol nell'unica occasione del primo tempo. Non abbiamo giocato male, anzi... C'è mancato solo il gol. Personalmente sto molto meglio, poi sono calato alla fine per un po' di crampi. Ma rispetto al match di Europa League mi sono sentito meglio. Mercoledì partita importantissima, dobbiamo dare tutto. Mi metto a disposizione: oggi dovevo fare la punta e l'ho fatta. E ho anche avuto una buona occasione con il sinistro su cui è stato bravo Strakosha. Bisogna continuare a lavorare e dare tutto, in qualunque ruolo. Continuiamo a guardare partita dopo partita, avevamo appena vinto il derby. Questa sfida ci poteva far fare il salto, ma siamo convinti di ciò che facciamo e di chi siamo. Mercoledì non si può sbagliare".