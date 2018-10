Inter, Keita: "Partita da vincere. Vogliamo restare in alto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Baldé, grande ex della sfida di stasera, ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "La Lazio al conosco molto bene, fa piacere tornare qui ma ora difendo i colori dell'Inter e sono concentrato per vincere la partita. Non vogliamo rallentare, vogliamo stare lassù, abbiamo creato una mentalità per restare in alto. La Lazio in difficoltà contro le big? Noi daremo tutto, oggi è una partita da vincere per mantenere i nostri obiettivi. Tanta concentrazione e voglia per portare a casa i 3 punti", riporta fcinternews.