Inter, Keita: "Possiamo battere il Barça. Impariamo dal ko al Camp Nou"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Balde, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League: "Penso che domani servirà una grande Inter. Dovremo avere fiducia in noi, forza e voglia. Domani possiamo vincere. Ringrazio il Barcellona che mi ha cresciuto ma adesso dobbiamo trovare il modo di fargli male. Al Camp Nou non siamo andati bene ma abbiamo imparato da quella sconfitta. Speriamo di continuare così. Spero di fare bene, sono concentrato e sarei veramente felice se la squadra dovesse vincere".