Inter, Keita recupera per la Spal: "Pronti per domenica"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Buone notizie in casa Inter: Keita Baldé dovrebbe recuperare per la partita di domenica contro la Spal. L'attaccante, fermo da metà gennaio per una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, ha infatti postato su Instagram la foto dell'allenamento odierno corredata dal commento: "Pronti per domenica!". Sorride anche Luciano Spalletti, ancora privo di Icardi e con Lautaro Martinez diffidato in vista del derby del 17 marzo.