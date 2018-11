Inter, Keita risorto al momento giusto. È la riserva di lusso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si dirà che il Frosinone è pochissima roba. E in effetti non siamo troppo distanti. Se non altro quello visto a San Siro. Si dirà, poi, che di gol l'Inter avrebbe potuto, magari dovuto, farne il doppio. E in effetti, anche qui, non siamo troppo distanti. Si dirà, per giunta, che la vittoria nerazzurra sabato è stata più frutto di errori altrui che non di meriti propri. Ed è qui che, in effetti, siamo distanti. Perché è vero che un paio di occasioni gli avversari le hanno costruite, ma pur vero è che gli uomini di Spalletti sono diventati squadra vera. Un gruppo che in campo si muove come l'anno scorso non era neppure pensabile. Attraverso un modulo che rare volte appare chiaro e, per questo, crea disordine nella testa di chi sta dall'altra parte del campo. Le mezzali alternano le due fasi, generando una sorta di rombo con un play (Borja) e un trequartista (Nainggolan). Quindi ecco il 4-3-3 con l'inserimento di Joao Mario (oltre al Ninja stesso) che più passa il tempo e più ricorda il giocatore che ha saputo brillare ed esaltarsi con la maglia della nazionale a Euro 2016.

Più o meno ciò che sta accadendo a Keita. Re assoluto contro i ciociari. Risorto quando nessuno se l'aspettava più. L'ultimo gol in A lo aveva segnato proprio all'Inter (1-3). Con i colori nerazzurri ha disegnato la notte perfetta grazie a una doppietta e all'assist per Lautaro. Schiaffi pesantissimi a chi già parlava di bocciatura con volo direzione Monaco a stretto giro. Tottenham, Roma e Juventus, nonostante compongano un trittico da allarme rosso, arrivano al momento giusto. “Anche perché non credo siano molto contente di affrontarci”. Keita lo rimarca come volesse dire: io sono più che pronto. Il senegalese è sbarcato a Milano in prestito oneroso (5,5 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 34) dal club monegasco. Contro Sampdoria, Fiorentina e Spal aveva deluso enormemente. La gran prova di San Siro non basta per cambiare idea ma, se non altro, l’ex Lazio ha fatto vedere di non aver smarrito le sue qualità. Ha fatto vedere, in sostanza, di voler giocarsi tutte le sue carte a disposizione, da riserva di lusso. Meglio se, una di queste carte, sceglierà di onorarla magari già mercoledì. Quando sì che potrebbe pesare davvero.