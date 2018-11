Inter, Keita: "Sarebbe bello segnare il primo gol contro il Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di InterTV ha parlato l'attaccante Keita Balde, che in vista della gara col Barcellona si è così espresso: "E' sempre una partita speciale per me, ho fatto il settore giovanile al Barça ma ora sono nell'Inter e penso che possiamo vincere. Noi dobbiamo giocare con fiducia, forza, queste partite si vincono con personalità e voglia di fare, possiamo fargli male se giochiamo con convinzione. Non dobbiamo cambiare mentalità ma mantenere la nostra identità e non cambiare nulla, siamo abituati ad avere il controllo delle partite e domani faremo la stessa cosa. Siamo abituati a vedere San Siro sempre pieno, la gente ci sta vicina e ci dà sempre una mano, domani soprattutto sarà importante. Sarebbe bello trovare domani il mio primo gol, ma siamo concentrati sulla partita non su chi segna".