Inter, Keita: "Sono qui per la storia dell'Inter e per Spalletti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Balde è stato protagonista della Q&A via Facebook, con mediazione di InterTV, prima della conferenza stampa di presentazione al Suning Training Centre: "Mi ha spinto a venire qui la storia del club, mi piace tantissimo da piccolo, dai tempi del Barcellona, i suoi giocatori, i colori. La scelta è stata facile, appena ho avuto la possibilità non ci ho pensato due volte. Spalletti è contato molto, ci conoscevamo un po' da prima. Penso che sia un allenatore top, da cui posso imparare tantissime cose. Abbiamo parlato, messo le cose in chiaro, sono qui anche per lui. Il mio ruolo preferito? Ultimamente sto girando molto sulle zone alte, ho iniziate a fare l'esterno ma anche dietro le punte. Basta giocare e fare bene. Sono emozionato di essere tornato in Italia, qui ho iniziato i primi passi da professionista e farlo con questa maglie è un'emozione unica. Il mio tempo libero? Lo trascorro con gli amici, guardare film e recuperare dalle fatiche in campo".