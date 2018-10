Inter, Keita torna all'Olimpico: "Che emozione sfidare la Lazio"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Keita Baldé, attaccante dell'Inter, stasera torna all'Olimpico per la prima volta da avversario di quella Lazio che l'ha svezzato e fatto esplodere. L'ex Monaco prima del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' un'emozione, la Lazio è la squadra che ho difeso per sei anni. Sono cresciuto qui, dalla Primavera alla Serie A, è una grande emozione per me sfidarla. Barcellona? Veniamo da un buon momento, siamo in crescita. Continueremo sulla strada che ci siamo messi in testa di seguire con il mister. Non deve esserci caos o fare le cose troppo grandi per una sconfitta con il Barcellona, si può perdere. Oggi siamo focalizzati sulla vittoria. Anche per la Lazio è una gara importante, si tratta di una grande squadra, sono forti e concentrati. Scenderanno in campo per vincere".