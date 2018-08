Inter, Keita: "Tornato in Italia con tanta voglia. Mi ha voluto Spalletti"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Sono molto contento di essere qui con la famiglia interista e darò tutto me stesso per fare contenti i tifosi". Sono queste le prime parole di Keita Baldé, nuovo attaccante nerazzurro. "Con Icardi ho passato anni al Barcellona, lo conosco da quando è un ragazzino e conosco anche il mister. Spalletti per me è stato un grande supporto e mi ha voluto fortemente. Sono qui per lui e per il progetto. Sono tornato in Italia con tanta voglia di giocare in un grandissimo club. Ho esperienza in campionato e voglio fare bene. I tifosi sono sempre grandi, voglio che siano felici". Lo riporta il sito ufficiale dei nerazzurri.