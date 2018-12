© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Baldé ha parlato a InterTV a margine del successo contro l'Empoli: "Sono contento del gol, lo cercavo per aiutare la squadra. La vittoria di oggi è molto importante come quella sul Napoli. Proviamo sempre a migliorarci e a portare l'Inter ad alti livelli. Un momento della stagione finora? La vittoria sul Tottenham, grazie al gol di Vecino. Davvero molto bello. Per il 2019 ci sarà da dare il massimo e, finché la matematica non ce lo nega, proveremo ad arrivare lassù".