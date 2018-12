© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Balde, attaccante dell’Inter, ha commentato così la vittoria con un suo gol contro l’Empoli ai microfoni di Sky Sport: “E’ una vittoria importantissima per noi, la volevamo a tutti i costi prima della sosta. E’ andata bene, abbiamo vinto e il nostro obiettivo era non perdere punti qui. Noi puntiamo in alto, non importa contro chi giochiamo: siamo l’Inter e sono fiero di indossare questi colori. Sono uno che vuole il massimo, molto autocritico: se arrivano gol, assist e vittorie insieme è fantastico. Koulibaly? E’ mio fratello, giochiamo insieme in Nazionale: le cose successe mercoledì sera non devono accadere. Il calcio è una speranza, dare gioia ai bambini. Dobbiamo restare uniti per un mondo migliore”.