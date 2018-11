Inter, Keita: "Voglio dare il massimo per questa maglia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'attaccante dell'Inter Keita Baldé ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito al 3-0 inflitto al Frosinone. Queste le sue parole: "La vittoria di oggi ci voleva, dopo la sconfitta rimediata a Bergamo. Sono contento per tutto. Il gol? Mi era mancato, ma a dir la verità ero molto fiducioso: mi sono allenato sempre con il massimo della fiducia. L'esterno d'attacco? Penso che quello sia il mio ruolo naturale: sulla fascia mi sento bene, ma sono a disposizione del mister. L'importante è avere sempre la testa a posto e credere nei propri mezzi: io non ho mai mollato e mi sento bene. Mi auguro che possano esserci molte serate così".

Con quale spirito andate a Londra?

"Andremo lì senza fare calcoli: siamo l'Inter, per cui dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Non dovremo avere paura di nessuno: andremo a Wembley a testa alta per tentare di vincere".

Inizia oggi la tua stagione?

"Io adesso sono concentrato per l'Inter: darò tutto me stesso per questo club e per questa maglia".