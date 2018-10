Inter ko col Barça, Spalletti: "Al ritorno faremo cose differenti"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conclusa la terza parentesi stagionale di Champions League con una sconfitta al Camp Nou, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti parla ai microfoni di InterTV: "Le vittorie viziano, le sconfitte creano presupposti di crescita. Però io come tutti preferisco essere un po' viziato. La squadra nel primo tempo ha fatto al di sotto delle sue possibilità e mi ha dato fastidio, puoi perdere ma devi mostrare la tua conoscenza delle cose che proponi. Invece ogni volta abbiamo recuperato palla non l'abbiamo fatta nostra, loro ci sono saltati addosso e hanno avuto vita facile, hanno visto che eravamo titubanti nel giropalla e abbiamo buttato molte energie per metterci nella posizione giusta tatticamente. Questo ha dato loro dei vantaggi. Sono convinto che nella prossima gara riusciremo a fare cose differenti, questo non vuol dire che sia sufficiente per ottenere il risultato ma che dia una traccia di quella che è la nostra autostima, le nostre capacità. Non dobbiamo sperare di andare a giocare cercando la fortuna o sperare di incontrare tizio o caio dopo un sorteggio. Se non hai la convinzione di essere forte le partite le perdi comunque. Loro sono maestri nel possesso sono usciti da situazioni in cui noi in altri momenti guadagnavamo palla, siamo stati sfortunati sui rimbalzi. Dipende molto dalle tue intenzioni, che portano molte cose. Se si guarda la classifica è ancora buona ma io ci sono passato da qualche situazione e dico che a volte è più importante la prestazione del risultato".