Inter ko, Conte: "Non si tratta di furore o non furore. Col tempo gestiremo meglio certe gare"

In conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha risposto anche all’ennesima domanda sulla mancanza di furore agonistico da parte della sua squadra, soprattutto nell’avvio di match contro il Real Madrid: “Oggi non si è trattato di furore o non furore. Questa era una gara pesante da un punto di vista psicologico, ti giocavi tantissimo e per giunta contro il Real Madrid. Non si doveva sbagliare, forse l'abbiamo sentita troppo questa gara, con il tempo sapremo gestire e preparare meglio certe situazioni”.