Inter-Kolarov, accordo totale anche con la Roma: tra lunedì e martedì le visite mediche

Ci siamo per il trasferimento di Aleksandar Kolarov dalla Roma all'Inter. Il club nerazzurro ha raggiunto l'accordo sia con la Roma che col giocatore e, adesso, aspetta solo di mettere tutto nero su bianco.

Kolarov fino a domani sera sarà impegnato con la nazionale serba, poi rientrerà in Italia e a quel punto inizierà la sua avventura in nerazzurro. Come riporta il 'Corriere dello Sport', le visite mediche sono previste tra lunedì e martedì.