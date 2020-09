Inter-Kolarov, ci siamo. Restano da definire solo dettagli sulla durata del contratto

Aleksandar Kolarov e l'Inter, un matrimonio destinato a consumarsi presto. Secondo Tuttosport nerazzurri e Roma si sono accordati per una cifra di 1,5 milioni per il cartellino del serbo, che a Milano guadagnerà intorno ai 3 milioni di euro netti più bonus. Quel che resta da capire è la durata del contratto: l'Inter propone 1 anno più opzione per una ulteriore stagione, il giocatore ne chiede 2. Probabile che si possa chiudere a 1 anno con rinnovo automatico al raggiungimento di determinate condizioni. Ora Kolarov sarà impegnato con la propria nazionale e, secondo il quotidiano, al rientro potrebbe atterrare direttamente a Milano per raggiungere la Pinetina.