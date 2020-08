Inter, Kolarov ha detto sì ai nerazzurri: ora l'accordo con la Roma

Aleksandar Kolarov ha detto sì all'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarà il serbo il rinforzo per la corsia mancina di Antonio Conte, anche se resta da trovare l'accordo con la Roma. In giornata sono previsti nuovi contatti per trovare l’indennizzo giusto in modo da non portare via il giocatore a zero dai giallorossi, vista la sua volontà di trasferirsi all’Inter.