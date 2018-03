Inter, Kondogbia non vuole tornare. Il francese l'ha comunicato al club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Superdeporte Geoffrey Kondogbia avrebbe già comunicato all'Inter l'intenzione di non tornare a vestire la maglia nerazzurra. Il giocatore è attualmente in prestito al Valencia che si riserva il diritto di riscattare il suo cartellino per 25 milioni di euro. Gli iberici sono fin qui molto soddisfatti delle sue prestazioni e la sua permanenza alle dipendenze di Marcelino si fa più concreta.