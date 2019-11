Inter, Kouamè e Petagna: le due vie per l'attacco nerazzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le parole di Conte dopo la sconfitta di Dortmund hanno acceso i riflettori sul mercato invernale che attende l'Inter. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport saranno centrocampo e attacco i due reparti sui quali la dirigenza nerazzurra cercherà di operare in modo più intenso.

Per quanto riguarda, in particolare, Matteo Politano viene considerato poco adatto al ruolo di seconda punta e complice un Alexis Sanchez che potrebbe aver bisogno di tempo per tornare ad alti livelli l'Inter starebbe valutando il nome di Christian Kouamè del Genoa come innesto. Magari con l'inserimento dello stesso Politano come contropartita tecnica.

Qualora, invece, l'Inter ritenesse più opportuno mettere a disposizione di Conte un vice Lukaku, in concomitanza con un celere ritorno ad alti livelli di Sanchez, ecco che le attenzioni si sposterebbero su Andrea Petagna della SPAL. Operazione, questa, che potrebbe incontrare qualche difficoltà in più vista la classifica deficitaria degli estensi.