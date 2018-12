© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto di quello che sarà il lavoro di Beppe Marotta, neo ad, per la parte sportiva dell'Inter. Il dirigente punta i centrocampisti del Real Madrid, con Luka Modric e Toni Kroos nel mirino, uno come alternativa dell'altro con il croato come preferito. Per i giovani italiani occhi su Nicolò Barella e Federico Chiesa mentre per la panchina attenzione ad Antonio Conte come sostituto di Luciano Spalletti.