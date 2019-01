Inter, Kroos e Modric: i sogni di mercato estivi portano a Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sui sogni di mercato dell'Inter in vista della prossima estate. Camera con vista sul Bernabeu per i dirigenti nerazzurri, che hanno in Luka Modric e Toni Kroos i grandi obiettivi per la stagione 2019-20: al momento, si legge, non ci sono spiragli per il classe '90, ma se Perez nei prossimi mesi dovesse aprire alla cessione del centrocampista tedesco l'Inter sarebbe in prima fila. Situazione diversa per Luka Modric, in scadenza di contratto nel 2020: in questo caso, a un anno dalla scadenza del contratto, il croato potrebbe chiedere ufficialmente la cessione.