© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando forte per portare all'Inter Dejan Kulusevski. Il talento svedese potrebbe arrivare in nerazzurro solo al termine della stagione, perché il Parma, che lo ha prelevato in prestito dall'Atalanta, non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire a gennaio. I dirigenti nerazzurri stanno trattando per trovare subito l'intesa con la famiglia Percassi per evitare un'asta con le altre big italiane e non solo. L'Atalanta valuta il giocatore 30 milioni più bonus.