Inter, Kulusevski resta in pole. Per il Parma pronti Barrow e Dimarco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo nome per l'Inter in vista del mercato di gennaio, spiega la Gazzetta dello Sport, è ancora quello di Dejan Kulusevski. Atalanta e Inter sono in trattativa da tempo e la valutazione complessiva resta quella di 40 milioni di euro, ma nell'incastro c'è pure il Parma che ha il cartellino dello svedese in prestito fino al prossimo giugno. Per far sì che la società ducale possa accettare un addio anticipato, serviranno delle contropartite tecniche all'altezza: Federico Dimarco piace e potrebbe tornare dopo la scorsa stagione, ma per chiudere il cerchio attenzione anche al nome di Musa Barrow, attaccante che la Dea potrebbe decidere di mandare via in prestito.