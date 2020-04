Inter, Kumbulla è in pole per il dopo Godin. Ma Lukaku spinge per l'amico Vertonghen

vedi letture

Col futuro di Godin all'Inter sempre più in dubbio (piace in Liga e Premier) - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Marotta e Ausilio pensano a come sostituire l’uruguaiano. Il nome che piace di più è Kumbulla, vista anche la spinta di Steven Zhang per una squadra più giovane. Per il 20enne albanese nato sul lago di Garda, esploso quest’anno con Juric in panchina, si sono già mossi tanti club, ma l’Inter sembra essere in una posizione avanzata. Il Verona lo valuta almeno 20 milioni, i buoni rapporti tra nerazzurri e gialloblù (in ballo ci sono le questioni dei prestiti di Salcedo e Dimarco) potrebbero mettere la trattativa in discesa.

L'altro nome - Diverso è invece l’identikit dell’altro nome seguito dai nerazzurri: Jan Vertonghen. Il belga del Tottenham compirà 33 anni il 24 aprile ed è in scadenza a fine giugno. Nell’affare ci sta mettendo lo zampino Romelu Lukaku, compagno di nazionale e grande amico: l’attaccante sta infatti provando a convincere Jan a trasferirsi a Milano. Ex «collega» prima nell’Ajax e poi negli Spurs di Eriksen, Vertonghen piace anche al Napoli, con l’altro Diavolo Rosso Mertens che in questo caso spinge per la soluzione azzurra. Con il difensore centrale, primo belga a raggiungere quota 100 presenze in nazionale (ora è a 118, con 9 gol), si sta lavorando a un contratto biennale con opzione per il terzo.