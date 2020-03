Inter, Kumbulla obiettivo numero uno per la difesa: ma servono 25 milioni

Marash Kumbulla del Verona è il principale obiettivo per rinforzare la difesa dell'Inter secondo quanto rivela Tuttosport quest'oggi: ma per convincere l'Hellas Verona serviranno almeno 25 milioni. Oltretutto per arrivare a Kumbulla c’è da sbaragliare una folta concorrenza: in Italia c'è il Napoli, che aveva già trovato l’accordo con il Verona questo inverno, salvo poi mancare l’intesa con il giocatore. Attenzione però anche agli interessamenti da Bundesliga e Premier League. Dalla Germania si sono mossi Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, mentre dall’Inghilterra sono arrivate telefonate dai due Manchester e dal Chelsea.