Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano francese L'Equipe fa il punto su quelli che potrebbero essere i movimenti in uscita e in entrata del Paris Saint-Germain per il prossimo mercato di gennaio. All'interno della prima lista, spunta il nome dell'esterno Layvin Kurzawa, giocatore che andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2020 e che interesserebbe molto all'Inter: secondo il giornale, però, il giocatore potrebbe anche essere disponibile da subito. Sarà il suo futuro il principale dossier sul tavolo di Leonardo, visto anche il poco impiego avuto sin qui, e in caso di offerte soddisfacenti la sua partenza potrebbe anche avvenire a breve. La valutazione di Kurzawa, che ha avuto contatti con diversi club inglesi di prima fascia, non appare impossibile: il Psg, che vuole anche alleggerire il carico salariale, potrebbe accontentarsi di 7-8 milioni.