Inter, l'11 nerazzurro per il derby è quasi obbligato: talismano Brozovic, Kolarov-D'Ambrosio dal 1'

Mister Conte è costretto a fare i conti col focolaio di Coronavirus scoppiato in casa nerazzurra (già sei calciatori positivi) e si ritrova così un undici quasi obbligato in vista del derby di sabato prossimo col Milan. Insieme al talismano Marcelo Brozovic, una delle poche carte rimaste a disposizione dell'allenatore nonché un autentico "uomo derby" (nei sette precedenti ha perso soltanto una volta, contro quattro vittorie), come sottolinea stamane La Gazzetta dello Sport il resto della formazione dell'Inter è pressoché già deciso: D’Ambrosio e Kolarov rimpiazzeranno Skriniar e Bastoni in difesa, Perisic farà il quinto di sinistra al posto di Ashley Young, mentre davanti avrà spazio il solito tandem Lukaku-Lautaro.