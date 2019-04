© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In stand-by la trattativa che potrebbe portare Rodrigo De Paul a vestire la maglia dell'Inter nel corso della prossima estate. Il giocatore sarebbe stato l'acquisto ideale in caso di permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra, ipotesi che pare ogni giorno meno plausibile anche in caso di approdo in Champions League. Con Antonio Conte e il suo 3-5-2 per esempio, sarebbe complicato collocare l'argentino, ed è per questo che la trattativa con l'Udinese ha subito una brusca frenata. Intanto Milan e Napoli hanno chiesto informazioni ai friulani, mentre dall'estero è il Siviglia ad aver fatto un sondaggio con i bianconeri anche se il giocatore continua ad attendere un segnale da Milano. A riportarlo è FcInterNews.it.