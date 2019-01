© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A fine stagione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Andrea Ranocchia lascerà l'Inter: il difensore è in scadenza e non ci sono stati contatti per il rinnovo. Resterà comunque fino a giugno, poi valuterà le offerte da svincolato: Villarreal e Sassuolo hanno già mostrato interesse, ma il giocatore non disdegnerebbe un ritorno in Premier (clicca in basso per le anticipazioni e i dettagli), dove due stagioni fa ha lasciato buoni ricordi (Hull City).