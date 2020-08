Inter, l'affondo per Kolarov può riaprire la pista Dzeko: la Juventus è avvisata

Secondo La Gazzetta dello Sport, il possibile arrivo di Kolarov all'Inter potrebbe valere come un ottimo assist per riaprire una vecchia trattativa mai persa di vista dai nerazzurri, ovvero quella per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, che piace molto anche a Pirlo per la sua nuova Juventus, è un grande amico dell'esterno mancino, sono legatissimi fin dai tempi del Manchester City, inoltre è un vero pallino di Conte, che non disdegnerebbe l'idea di strapparlo alla concorrenza juventina.