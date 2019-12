Inter, l'ag. di Borja Valero sul futuro: "Pensiamo giorno dopo giorno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri sera la partita tra Fiorentina e Inter è stata anche l'occasione per il ritorno al gol, dopo quasi due anni, di Borja Valero. Il grande ex della partita, il fu Sindaco di Firenze, aveva sbloccato l'incontro, uscendo dal campo con la sua squadra ancora in vantaggio e salutato dal calore dei suoi precedenti tifosi. Per l'occasione, e per provare a capirne di più anche a proposito di un suo eventuale ritorno in viola, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il suo agente, Alejandro Camano: "Firenze è casa di Borja, e lui è sempre molto contento quando può tornare in città o al Franchi. Non sarà stato facile per lui segnare proprio a casa, ma è un professionista e sta pensando a dare il massimo per l'Inter. Adesso è molto felice, è venuto fuori da un momento complicato: in estate era come tagliato fuori, Conte non lo vedeva, ma ha lavorato molto duro e adesso l'allenatore lo sta cominciando a vederlo e a farlo giocare".

Qualcuno lo vorrebbe anche vicino ad un ritorno a Firenze, ma in maglia viola.

"Noi pensiamo giorno dopo giorno, adesso Borja è un calciatore dell'Inter, e la sua testa è solo nel dare il massimo con i nerazzurri per quello che rimane della stagione. Non so se si muoverà già a gennaio, ma ripeto: le valutazioni le facciamo dopo ogni partita, giorno per giorno. Quando sarà il momento, penseremo al futuro".