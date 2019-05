© foto di Acero

Josè Daniel Jimenez Pozanco, procuratore della JJ Sport Managers che cura gli interessi di Thomas Teye Partey, centrocampista ghanese dell'Atletico Madrid seguito con molto interesse dall'Inter, è stato contattato dai colleghi di Fcinternews.it: "È un giocatore box to box tipo Pogba. Con qualità, parecchie reti e maggiore lavoro difensivo rispetto al francese. Anzi, dico questo. Per me Thomas è più forte di Pogba, ma essendo africano ha molta meno stampa rispetto al giocatore dello United. L'Inter, come l’Atletico, è una squadra top. Ha una clausola di 50 milioni di euro. Nel calcio tutto è possibile, veda i casi di Godin e Griezmann".