Inter, l'agente di Eriksen lascia Milano. Ora l'incontro con il giocatore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Fcinternews.it, l’agente di Christian Eriksen, Martin Schoots, ha lasciato questa mattina l’Italia. Sono state 48 ore positive per l’agente che ha sancito le basi dell’accordo con l’Inter: un quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, un’offerta che sarebbe la migliore tra quelle ricevute fin qui sia dal punto di vista economico che tecnico. Nelle prossime ore l’agente incontrerà il campione danese per fare il punto della situazione. Il Tottenham spinge per la cessione immediata, mentre il giocatore spinge per una partenza a parametro zero a giugno. Non tanto per una questione economica ma anche per motivi di ambientamento a un calcio nuovo e con una lingua differente. Mercoledì Schoots potrebbe tornare di nuovo a Milano, con l’Inter che sera di formalizzare gli accordi impostati in questi giorni.