Inter, l'agente di Forte: "Richieste da A e B. Incontrerò Ausilio a breve"

Sono giorni di riflessione per Francesco Forte, attaccante classe 1993, in forza nell’ultima stagione sportiva prima alla Lucchese in Lega Pro e poi al Perugia in B. Sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2020, il suo futuro sportivo è tutto da scrivere, anche se non mancano, da più parti, gli interessamenti. FcInterNews.it ha intervistato Vincenzo Rispoli, l’avvocato che cura gli interessi dell’attaccante.

Qual è la situazione di Forte: che mercato ha?

“Ci sono società di A e B interessate a Francesco”.

Parlerete con l’Inter?

“Mi vedrò prossimamente con il direttore sportivo Piero Ausilio e, insieme, decideremo quale potrà essere la migliore soluzione in vista della prossima stagione sportiva”.

I tempi?

“Non abbiamo fretta, non è una questione di giorni o settimane. L’importante è non sbagliare la scelta del nuovo club”

Il ritorno a Perugia è da escludere?

“Nel calcio non si può mai escludere nulla”.

Empoli o Spezia?

“Preferisco non fare nomi: vedremo cosa succederà…”.